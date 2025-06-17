17.06.2025
Смотреть онлайн Робин Бертранд - Томас Брейтвейт 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Monastir: Робин Бертранд — Томас Брейтвейт . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Monastir
Завершен
(6:2, 5:2)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Томас Брейтвейт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Робин Бертранд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Томас Брейтвейт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Робин Бертранд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Робин Бертранд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Робин Бертранд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Робин Бертранд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Робин Бертранд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Робин Бертранд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Робин Бертранд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Томас Брейтвейт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Робин Бертранд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Томас Брейтвейт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Робин Бертранд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Робин Бертранд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Робин Бертранд - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
77%
67%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
