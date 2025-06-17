17.06.2025
Смотреть онлайн Нома Ноха Акуге - Грант Тайра Катерина 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Zagreb: Нома Ноха Акуге — Грант Тайра Катерина . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Zagreb
Завершен
(3:6, 1:6)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Нома Ноха Акуге - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Нома Ноха Акуге - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Грант Тайра Катерина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Грант Тайра Катерина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Грант Тайра Катерина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Грант Тайра Катерина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Нома Ноха Акуге - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Грант Тайра Катерина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Грант Тайра Катерина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Грант Тайра Катерина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Грант Тайра Катерина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Грант Тайра Катерина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Нома Ноха Акуге - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Грант Тайра Катерина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Грант Тайра Катерина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Грант Тайра Катерина - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
6
2
Выигрыш первой подачи
50%
57%
Реализация брейк - пойнтов
8%
100%
