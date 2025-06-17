17.06.2025
Смотреть онлайн Катинка Вон Дайхман - Амарисса Киара Тот 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Zagreb: Катинка Вон Дайхман — Амарисса Киара Тот . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Zagreb
Завершен
(4:6, 5:6)
(4:6, 5:6)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Катинка Вон Дайхман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Amarissa K Toth - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Amarissa K Toth - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Amarissa K Toth - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Катинка Вон Дайхман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Amarissa K Toth - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Катинка Вон Дайхман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Катинка Вон Дайхман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Amarissa K Toth - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Amarissa K Toth - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Amarissa K Toth - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Amarissa K Toth - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Катинка Вон Дайхман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Катинка Вон Дайхман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Amarissa K Toth - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Amarissa K Toth - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Amarissa K Toth - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Катинка Вон Дайхман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Катинка Вон Дайхман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Катинка Вон Дайхман - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Amarissa K Toth - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Amarissa K Toth - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
47%
52%
Реализация брейк - пойнтов
45%
41%
Комментарии к матчу