17.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Zagreb: Tara Wuerth — Ханью Гуо . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Zagreb
Завершен
(7:5, 4:6, 7:5)
2 : 1
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Tara Wuerth - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Ханью Гуо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Tara Wuerth - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Ханью Гуо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Tara Wuerth - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ханью Гуо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Tara Wuerth - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Ханью Гуо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Tara Wuerth - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Ханью Гуо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Tara Wuerth - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Tara Wuerth - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Tara Wuerth - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Ханью Гуо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Ханью Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Ханью Гуо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Tara Wuerth - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Ханью Гуо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Tara Wuerth - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Ханью Гуо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Tara Wuerth - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Ханью Гуо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Tara Wuerth - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Ханью Гуо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Tara Wuerth - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Tara Wuerth - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Ханью Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Ханью Гуо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Tara Wuerth - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Ханью Гуо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 31 - Tara Wuerth - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 32 - Ханью Гуо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 33 - Tara Wuerth - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 34 - Tara Wuerth - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
70%
71%
Реализация брейк - пойнтов
33%
67%
