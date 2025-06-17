Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
17.06.2025

Смотреть онлайн Аранча Рус - Кайса Риналдо Перссон 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Zagreb: Аранча РусКайса Риналдо Перссон . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК
ITF W75 Zagreb
Аранча Рус
Завершен
(6:0, 4:6, 3:6)
1 : 2
17 июня 2025
Кайса Риналдо Перссон
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Аранча Рус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Аранча Рус - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Аранча Рус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Аранча Рус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Аранча Рус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Аранча Рус - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Аранча Рус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Кайса Риналдо Перссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Кайса Риналдо Перссон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Аранча Рус - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Кайса Риналдо Перссон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Аранча Рус - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Кайса Риналдо Перссон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Аранча Рус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Кайса Риналдо Перссон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Кайса Риналдо Перссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Кайса Риналдо Перссон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Аранча Рус - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Кайса Риналдо Перссон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Аранча Рус - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Кайса Риналдо Перссон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Кайса Риналдо Перссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Кайса Риналдо Перссон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Аранча Рус - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Кайса Риналдо Перссон - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
70%
72%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Рома Рома
Комо Комо
15 Декабря
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Бетис Реал Бетис
15 Декабря
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Борнмут Борнмут
15 Декабря
23:00
Динамо Москва U20 Динамо Москва U20
МХК Спартак МХК Спартак
15 Декабря
19:30
PARIVISION PARIVISION
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
15 Декабря
21:00
ФК Порту ФК Порту
Эстрела Эстрела
15 Декабря
23:45
Team Liquid Team Liquid
GamerLegion GamerLegion
15 Декабря
21:00
Heroic Heroic
1w Team 1w Team
15 Декабря
21:00
Шеффилд У Шеффилд У
Дерби Каунти Дерби Каунти
15 Декабря
23:00
Брага Брага
Санта-Клара Санта-Клара
15 Декабря
21:45
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA