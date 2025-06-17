17.06.2025
Смотреть онлайн Аранча Рус - Кайса Риналдо Перссон 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Zagreb: Аранча Рус — Кайса Риналдо Перссон . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Zagreb
Завершен
(6:0, 4:6, 3:6)
1 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Аранча Рус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Аранча Рус - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Аранча Рус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Аранча Рус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Аранча Рус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Аранча Рус - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Аранча Рус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Кайса Риналдо Перссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Кайса Риналдо Перссон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Аранча Рус - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Кайса Риналдо Перссон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Аранча Рус - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Кайса Риналдо Перссон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Аранча Рус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Кайса Риналдо Перссон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Кайса Риналдо Перссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Кайса Риналдо Перссон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Аранча Рус - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Кайса Риналдо Перссон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Аранча Рус - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Кайса Риналдо Перссон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Кайса Риналдо Перссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Кайса Риналдо Перссон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Аранча Рус - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Кайса Риналдо Перссон - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
70%
72%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
Комментарии к матчу