17.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Tauste: Ракэль Г Вилар — Зарина Дияс . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Tauste
Завершен
(4:6, 6:3, 5:7)
(4:6, 6:3, 5:7)
1 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Ракэль Г Вилар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Зарина Дияс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Зарина Дияс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Зарина Дияс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Зарина Дияс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Зарина Дияс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Зарина Дияс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Зарина Дияс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Ракэль Г Вилар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Ракэль Г Вилар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Зарина Дияс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Зарина Дияс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Ракэль Г Вилар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Зарина Дияс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Зарина Дияс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Зарина Дияс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Зарина Дияс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Зарина Дияс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Зарина Дияс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 31 - Зарина Дияс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
10
2
Выигрыш первой подачи
61%
64%
Реализация брейк - пойнтов
40%
31%
