Текстовая трансляция

Гейм 1 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 2 - Ракэль Г Вилар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 3 - Зарина Дияс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 4 - Зарина Дияс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Зарина Дияс - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Зарина Дияс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 8 - Зарина Дияс - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Зарина Дияс - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 11 - Зарина Дияс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 12 - Ракэль Г Вилар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 13 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Ракэль Г Вилар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 15 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 16 - Зарина Дияс - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 17 - Зарина Дияс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 18 - Ракэль Г Вилар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 19 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 20 - Зарина Дияс - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 21 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 22 - Зарина Дияс - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 23 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 24 - Зарина Дияс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 25 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 26 - Зарина Дияс - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 27 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 28 - Зарина Дияс - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 29 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 30 - Зарина Дияс - взял свою подачу со счетом 40-40