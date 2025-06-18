18.06.2025
Смотреть онлайн Самуэль Броссет - Botond Nagy 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nyiregyhaza: Самуэль Броссет — Botond Nagy . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nyiregyhaza
Завершен
(6:4, 6:0)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Botond Nagy - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Самуэль Броссет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Самуэль Броссет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Самуэль Броссет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Самуэль Броссет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Botond Nagy - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Botond Nagy - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Botond Nagy - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Самуэль Броссет - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Самуэль Броссет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Самуэль Броссет - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Самуэль Броссет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Самуэль Броссет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Самуэль Броссет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Самуэль Броссет - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Самуэль Броссет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
65%
41%
Реализация брейк - пойнтов
67%
100%
