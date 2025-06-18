Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.06.2025

Смотреть онлайн Самуэль Броссет - Botond Nagy 18.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nyiregyhaza: Самуэль БроссетBotond Nagy . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Nyiregyhaza
Самуэль Броссет
Завершен
(6:4, 6:0)
2 : 0
18 июня 2025
Botond Nagy
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Botond Nagy - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Самуэль Броссет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Самуэль Броссет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Самуэль Броссет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Самуэль Броссет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Botond Nagy - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Botond Nagy - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Botond Nagy - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Самуэль Броссет - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Самуэль Броссет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Самуэль Броссет - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Самуэль Броссет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Самуэль Броссет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Самуэль Броссет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Самуэль Броссет - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Самуэль Броссет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
65%
41%
Реализация брейк - пойнтов
67%
100%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Талавера де Ла Рейна Талавера де Ла Рейна
Реал Мадрид Реал Мадрид
17 Декабря
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Брентфорд Брентфорд
17 Декабря
22:30
Ньюкасл Ньюкасл
Фулхэм Фулхэм
17 Декабря
23:15
Алавес Алавес
Севилья Севилья
17 Декабря
23:00
Балеарес Балеарес
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
17 Декабря
21:00
Партизан Партизан
Виртус Болонья Виртус Болонья
17 Декабря
22:30
OG OG
Tundra Esports Tundra Esports
17 Декабря
21:00
Альбасете Альбасете
Сельта Виго Сельта Виго
17 Декабря
21:00
Баскония Баскония
Монако Монако
17 Декабря
22:30
Уэска Уэска
Осасуна Осасуна
17 Декабря
21:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA