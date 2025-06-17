17.06.2025
Смотреть онлайн Юлия Готовко - Руин Чжан 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Tauste: Юлия Готовко — Руин Чжан . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Tauste
Завершен
(4:6, 7:5, 6:3)
2 : 1
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юлия Готовко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Юлия Готовко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Юлия Готовко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Руин Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Юлия Готовко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Руин Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Руин Чжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Руин Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Руин Чжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Руин Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Руин Чжан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Юлия Готовко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Руин Чжан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Юлия Готовко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Юлия Готовко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Руин Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Юлия Готовко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Руин Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Руин Чжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Юлия Готовко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Юлия Готовко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Юлия Готовко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Юлия Готовко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Руин Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Юлия Готовко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Юлия Готовко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Руин Чжан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Юлия Готовко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Руин Чжан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Юлия Готовко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 31 - Юлия Готовко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
7
3
Выигрыш первой подачи
57%
50%
Реализация брейк - пойнтов
56%
64%
Комментарии к матчу