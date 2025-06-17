17.06.2025
Смотреть онлайн Чарлелие Коснет - Павле Маринков 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Чарлелие Коснет — Павле Маринков . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Монастир
Завершен
(6:4, 6:1)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Чарлелие Коснет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Павле Маринков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Павле Маринков - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Павле Маринков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Чарлелие Коснет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Чарлелие Коснет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Чарлелие Коснет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Чарлелие Коснет - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Павле Маринков - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Чарлелие Коснет - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Чарлелие Коснет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Чарлелие Коснет - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Павле Маринков - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Чарлелие Коснет - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Чарлелие Коснет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Чарлелие Коснет - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Чарлелие Коснет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
64%
61%
Реализация брейк - пойнтов
60%
29%
