17.06.2025
Смотреть онлайн Breno R Urvaneja - Рафаэль Де Альба 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Breno R Urvaneja — Рафаэль Де Альба . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Монастир
Завершен
(7:6, 5:7, 6:7)
1 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Breno R Urvaneja - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Рафаэль Де Альба - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Breno R Urvaneja - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Рафаэль Де Альба - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Breno R Urvaneja - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Рафаэль Де Альба - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Рафаэль Де Альба - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Breno R Urvaneja - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Breno R Urvaneja - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Рафаэль Де Альба - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Breno R Urvaneja - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Рафаэль Де Альба - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Breno R Urvaneja - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Breno R Urvaneja - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Рафаэль Де Альба - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Рафаэль Де Альба - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Breno R Urvaneja - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Рафаэль Де Альба - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Рафаэль Де Альба - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Рафаэль Де Альба - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Breno R Urvaneja - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Breno R Urvaneja - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Рафаэль Де Альба - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Рафаэль Де Альба - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Рафаэль Де Альба - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Рафаэль Де Альба - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Рафаэль Де Альба - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Breno R Urvaneja - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Рафаэль Де Альба - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 31 - Breno R Urvaneja - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 32 - Рафаэль Де Альба - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 33 - Breno R Urvaneja - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 34 - Breno R Urvaneja - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 35 - Breno R Urvaneja - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 36 - Рафаэль Де Альба - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 37 - Breno R Urvaneja - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
10
10
Выигрыш первой подачи
74%
65%
Реализация брейк - пойнтов
42%
40%
