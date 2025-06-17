Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
17.06.2025

Смотреть онлайн Breno R Urvaneja - Рафаэль Де Альба 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Breno R UrvanejaРафаэль Де Альба . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Монастир
Breno R Urvaneja
Завершен
(7:6, 5:7, 6:7)
1 : 2
17 июня 2025
Рафаэль Де Альба
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Breno R Urvaneja - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Рафаэль Де Альба - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Breno R Urvaneja - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Рафаэль Де Альба - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Breno R Urvaneja - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Рафаэль Де Альба - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Рафаэль Де Альба - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Breno R Urvaneja - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Breno R Urvaneja - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Рафаэль Де Альба - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Breno R Urvaneja - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Рафаэль Де Альба - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Breno R Urvaneja - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Breno R Urvaneja - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Рафаэль Де Альба - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Рафаэль Де Альба - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Breno R Urvaneja - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Рафаэль Де Альба - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Рафаэль Де Альба - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Рафаэль Де Альба - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Breno R Urvaneja - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Breno R Urvaneja - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Рафаэль Де Альба - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Рафаэль Де Альба - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Рафаэль Де Альба - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Рафаэль Де Альба - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Рафаэль Де Альба - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Breno R Urvaneja - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Рафаэль Де Альба - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 31 - Breno R Urvaneja - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 32 - Рафаэль Де Альба - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 33 - Breno R Urvaneja - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 34 - Breno R Urvaneja - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 35 - Breno R Urvaneja - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 36 - Рафаэль Де Альба - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 37 - Breno R Urvaneja - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
4
1
Двойные ошибки
10
10
Выигрыш первой подачи
74%
65%
Реализация брейк - пойнтов
42%
40%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Кардифф Кардифф
Челси Челси
16 Декабря
23:00
Арсенал Арсенал
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
16 Декабря
22:45
Гвадалахара Гвадалахара
Барселона Барселона
16 Декабря
23:00
Хихон Хихон
Валенсия Валенсия
16 Декабря
23:00
Милан Милан
Реал Мадрид Реал Мадрид
16 Декабря
22:30
Париж Париж
Барселона Барселона
16 Декабря
23:00
Депортиво Депортиво
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
16 Декабря
23:00
ПСВ ПСВ
ГВВВ Венендал ГВВВ Венендал
16 Декабря
23:00
Илирия Илирия
Триглав Триглав
16 Декабря
22:45
Труро Труро
Уэлдстон Уэлдстон
16 Декабря
22:45
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA