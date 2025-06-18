18.06.2025
Смотреть онлайн Химар Геральдин Геральд Гонсалес - Yuyao Li 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja: Химар Геральдин Геральд Гонсалес — Yuyao Li . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:3, 4:6, 1:2)
1 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Химар Геральдин Геральд Гонсалес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Химар Геральдин Геральд Гонсалес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Химар Геральдин Геральд Гонсалес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Химар Геральдин Геральд Гонсалес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Yuyao Li - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Yuyao Li - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Химар Геральдин Геральд Гонсалес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Yuyao Li - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Химар Геральдин Геральд Гонсалес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Yuyao Li - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Химар Геральдин Геральд Гонсалес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Yuyao Li - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Химар Геральдин Геральд Гонсалес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Химар Геральдин Геральд Гонсалес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Химар Геральдин Геральд Гонсалес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Yuyao Li - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Yuyao Li - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Yuyao Li - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Yuyao Li - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Yuyao Li - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Химар Геральдин Геральд Гонсалес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Yuyao Li - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
11
4
Выигрыш первой подачи
57%
52%
Реализация брейк - пойнтов
40%
47%
Комментарии к матчу