17.06.2025
Смотреть онлайн Беатрис Спасова - Юлия Стаматова 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja: Беатрис Спасова — Юлия Стаматова . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kursumlijska Banja
Завершен
(2:6, 1:5)
(2:6, 1:5)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юлия Стаматова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Юлия Стаматова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Беатрис Спасова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Юлия Стаматова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Беатрис Спасова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Юлия Стаматова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Юлия Стаматова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Юлия Стаматова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Юлия Стаматова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Юлия Стаматова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Юлия Стаматова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Беатрис Спасова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Юлия Стаматова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Юлия Стаматова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Юлия Стаматова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
44%
73%
Реализация брейк - пойнтов
33%
62%
Комментарии к матчу