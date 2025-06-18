Фрибет 15000₽
18.06.2025

Смотреть онлайн Петра Конжикусич - Elena Milutinovic 18.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja: Петра КонжикусичElena Milutinovic . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Kursumlijska Banja
Петра Конжикусич
Завершен
(6:0, 6:1)
2 : 0
18 июня 2025
Elena Milutinovic
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Петра Конжикусич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Петра Конжикусич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Петра Конжикусич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Петра Конжикусич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Петра Конжикусич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Петра Конжикусич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Петра Конжикусич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Петра Конжикусич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Петра Конжикусич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Elena Milutinovic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Петра Конжикусич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Петра Конжикусич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Петра Конжикусич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
2
1
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
76%
43%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
