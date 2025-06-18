18.06.2025
Смотреть онлайн Мариам Караджаева - Наталья Кроцкова 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja: Мариам Караджаева — Наталья Кроцкова . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kursumlijska Banja
Завершен
(1:6, 1:6)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Наталья Кроцкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Наталья Кроцкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Мариам Караджаева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Наталья Кроцкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Наталья Кроцкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Наталья Кроцкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Наталья Кроцкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Мариам Караджаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Наталья Кроцкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Наталья Кроцкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Наталья Кроцкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Наталья Кроцкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Наталья Кроцкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Наталья Кроцкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
45%
77%
Реализация брейк - пойнтов
50%
60%
