18.06.2025
Смотреть онлайн Мелис Расим - Тамара Шрамкова 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja: Мелис Расим — Тамара Шрамкова . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:2, 3:6, 6:3)
2 : 1
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тамара Шрамкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Мелис Расим - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Мелис Расим - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Мелис Расим - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Мелис Расим - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Тамара Шрамкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Мелис Расим - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Мелис Расим - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Тамара Шрамкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Тамара Шрамкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Мелис Расим - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Тамара Шрамкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Мелис Расим - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Тамара Шрамкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Мелис Расим - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Тамара Шрамкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Тамара Шрамкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Мелис Расим - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Мелис Расим - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Мелис Расим - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Тамара Шрамкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Тамара Шрамкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Тамара Шрамкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Мелис Расим - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Мелис Расим - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Мелис Расим - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
9
4
Выигрыш первой подачи
60%
53%
Реализация брейк - пойнтов
50%
45%
