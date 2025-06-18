18.06.2025
Смотреть онлайн Inka Wawrzkiewicz - Анна Хертел 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Bolszewo: Inka Wawrzkiewicz — Анна Хертел . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Bolszewo
Завершен
(6:0, 5:3)
(6:0, 5:3)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Inka Wawrzkiewicz - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Inka Wawrzkiewicz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Inka Wawrzkiewicz - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Inka Wawrzkiewicz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Inka Wawrzkiewicz - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Inka Wawrzkiewicz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Inka Wawrzkiewicz - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Inka Wawrzkiewicz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Anna Hertel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Inka Wawrzkiewicz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Inka Wawrzkiewicz - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Anna Hertel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Inka Wawrzkiewicz - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Anna Hertel - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Inka Wawrzkiewicz - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
75%
57%
Реализация брейк - пойнтов
56%
50%
Комментарии к матчу