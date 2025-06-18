18.06.2025
Смотреть онлайн Джек Лоутит - Алексис Готье 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Джек Лоутит — Алексис Готье . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Монастир
Завершен
(4:6, 5:7)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джек Лоутит - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Алексис Готье - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Алексис Готье - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Алексис Готье - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Алексис Готье - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Алексис Готье - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Джек Лоутит - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Джек Лоутит - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Джек Лоутит - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Алексис Готье - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Джек Лоутит - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Джек Лоутит - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Джек Лоутит - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Алексис Готье - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Джек Лоутит - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Джек Лоутит - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Алексис Готье - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Алексис Готье - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Алексис Готье - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Алексис Готье - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Алексис Готье - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Алексис Готье - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
9
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
58%
69%
Реализация брейк - пойнтов
38%
62%
Комментарии к матчу