18.06.2025
Смотреть онлайн Джиованни Орадини - Джорджо Табакко 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Cattolica: Джиованни Орадини — Джорджо Табакко . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Cattolica
Завершен
(6:3, 6:4)
(6:3, 6:4)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джорджо Табакко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Джорджо Табакко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Джиованни Орадини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Джорджо Табакко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Джиованни Орадини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Джиованни Орадини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Джиованни Орадини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Джиованни Орадини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Джиованни Орадини - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Джиованни Орадини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Джиованни Орадини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Джиованни Орадини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Джиованни Орадини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Джорджо Табакко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Джорджо Табакко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Джорджо Табакко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Джиованни Орадини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Джорджо Табакко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Джиованни Орадини - взял свою подачу со счетом 40-40
История последних встреч
Джиованни Орадини
Джорджо Табакко
1 победа
0 побед
100%
0%
25.08.2025
Джиованни Орадини
2:0
Джорджо Табакко
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
66%
65%
Реализация брейк - пойнтов
36%
29%
Комментарии к матчу