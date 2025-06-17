17.06.2025
Смотреть онлайн Пиетро Пампанин - Яннис Милетич 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Cattolica: Пиетро Пампанин — Яннис Милетич . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 17:50 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Cattolica
Завершен
(5:7, 6:4, 3:6)
1 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Пиетро Пампанин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Пиетро Пампанин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Яннис Милетич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Пиетро Пампанин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Яннис Милетич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Яннис Милетич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Яннис Милетич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Пиетро Пампанин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Яннис Милетич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Пиетро Пампанин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Яннис Милетич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Яннис Милетич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Яннис Милетич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Пиетро Пампанин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Яннис Милетич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Пиетро Пампанин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Яннис Милетич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Пиетро Пампанин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Пиетро Пампанин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Пиетро Пампанин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Яннис Милетич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Пиетро Пампанин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Яннис Милетич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Пиетро Пампанин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Яннис Милетич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Пиетро Пампанин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Яннис Милетич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Пиетро Пампанин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Яннис Милетич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Яннис Милетич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 31 - Яннис Милетич - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
67%
75%
Реализация брейк - пойнтов
25%
27%
