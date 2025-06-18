18.06.2025
Смотреть онлайн Сэм Райан Зиганн - Янис Газуани Дюран 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Сэм Райан Зиганн — Янис Газуани Дюран . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Монастир
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Янис Газуани Дюран - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Янис Газуани Дюран - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Янис Газуани Дюран - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Янис Газуани Дюран - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Янис Газуани Дюран - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Янис Газуани Дюран - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Сэм Райан Зиганн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Янис Газуани Дюран - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Янис Газуани Дюран - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Янис Газуани Дюран - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Янис Газуани Дюран - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Янис Газуани Дюран - взял свою подачу со счетом 40-40
История последних встреч
Сэм Райан Зиганн
Янис Газуани Дюран
0 побед
1 победа
0%
100%
02.10.2025
Янис Газуани Дюран
2:0
Сэм Райан Зиганн
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
56%
71%
Реализация брейк - пойнтов
33%
44%
