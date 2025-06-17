Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
17.06.2025

Смотреть онлайн Дев Жавиа - Liam Delicata 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Дев ЖавиаLiam Delicata . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Монастир
Дев Жавиа
Завершен
(3:6, 6:3, 6:3)
2 : 1
17 июня 2025
Liam Delicata
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Liam Delicata - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Дев Жавиа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Дев Жавиа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Liam Delicata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Liam Delicata - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Дев Жавиа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Liam Delicata - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Liam Delicata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Liam Delicata - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Дев Жавиа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Liam Delicata - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Дев Жавиа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Дев Жавиа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Дев Жавиа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Liam Delicata - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Дев Жавиа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Liam Delicata - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Дев Жавиа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Liam Delicata - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Дев Жавиа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Дев Жавиа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Дев Жавиа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Liam Delicata - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Liam Delicata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 25 - Дев Жавиа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Дев Жавиа - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Дев Жавиа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
7
1
Двойные ошибки
7
3
Выигрыш первой подачи
73%
64%
Реализация брейк - пойнтов
45%
30%
Комментарии к матчу
