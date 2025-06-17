17.06.2025
Смотреть онлайн Ян Лука Сервантес Томас - Мэтт Понше 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Mungia-Laukariz: Ян Лука Сервантес Томас — Мэтт Понше . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Mungia-Laukariz
Завершен
(7:5, 7:5)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мэтт Понше - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Ian Lucca Cervantes Tomas - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Мэтт Понше - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Ian Lucca Cervantes Tomas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Мэтт Понше - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Ian Lucca Cervantes Tomas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Мэтт Понше - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Ian Lucca Cervantes Tomas - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Мэтт Понше - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Ian Lucca Cervantes Tomas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Ian Lucca Cervantes Tomas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Ian Lucca Cervantes Tomas - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Мэтт Понше - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Мэтт Понше - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Ian Lucca Cervantes Tomas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Мэтт Понше - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Ian Lucca Cervantes Tomas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Мэтт Понше - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Ian Lucca Cervantes Tomas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Ian Lucca Cervantes Tomas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Мэтт Понше - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Ian Lucca Cervantes Tomas - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Ian Lucca Cervantes Tomas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Ian Lucca Cervantes Tomas - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
6
4
Выигрыш первой подачи
68%
63%
Реализация брейк - пойнтов
71%
38%
Комментарии к матчу