18.06.2025

Смотреть онлайн Габриэле Мария Ноче - Rethin Pranav Senthil Kumar 18.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nyiregyhaza: Габриэле Мария НочеRethin Pranav Senthil Kumar . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Nyiregyhaza
Габриэле Мария Ноче
Завершен
(2:6, 6:3, 6:3)
2 : 1
18 июня 2025
Rethin Pranav Senthil Kumar
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Rethin Pranav Senthil Kumar - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Rethin Pranav Senthil Kumar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Rethin Pranav Senthil Kumar - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Rethin Pranav Senthil Kumar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Габриэле Мария Ноче - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Rethin Pranav Senthil Kumar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Габриэле Мария Ноче - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Rethin Pranav Senthil Kumar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Rethin Pranav Senthil Kumar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Габриэле Мария Ноче - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Rethin Pranav Senthil Kumar - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Габриэле Мария Ноче - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Rethin Pranav Senthil Kumar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Габриэле Мария Ноче - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Габриэле Мария Ноче - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Габриэле Мария Ноче - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Габриэле Мария Ноче - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Габриэле Мария Ноче - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Rethin Pranav Senthil Kumar - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Габриэле Мария Ноче - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Габриэле Мария Ноче - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Габриэле Мария Ноче - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Rethin Pranav Senthil Kumar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Rethin Pranav Senthil Kumar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Габриэле Мария Ноче - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Габриэле Мария Ноче - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
0
3
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
57%
59%
Реализация брейк - пойнтов
67%
45%
Комментарии к матчу
