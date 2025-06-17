17.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nyiregyhaza: Кароль Филар — Георгий Кравченко . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nyiregyhaza
Завершен
(3:3)
0 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кароль Филар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Георгий Кравченко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Кароль Филар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Кароль Филар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Георгий Кравченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Георгий Кравченко - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
52%
57%
Реализация брейк - пойнтов
33%
50%
