17.06.2025
Смотреть онлайн Мэтью Уильям Дональд - Валентин Базель 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nyiregyhaza: Мэтью Уильям Дональд — Валентин Базель . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nyiregyhaza
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мэтью Уильям Дональд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Валентин Базель - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Мэтью Уильям Дональд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Валентин Базель - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Мэтью Уильям Дональд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Мэтью Уильям Дональд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Мэтью Уильям Дональд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Валентин Базель - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Мэтью Уильям Дональд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Валентин Базель - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Мэтью Уильям Дональд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Валентин Базель - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Мэтью Уильям Дональд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Валентин Базель - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Мэтью Уильям Дональд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Мэтью Уильям Дональд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Мэтью Уильям Дональд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Мэтью Уильям Дональд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
3
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
71%
67%
Реализация брейк - пойнтов
60%
0%
