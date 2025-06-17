17.06.2025
Смотреть онлайн Неил Оберлеитнер - Джереми Гшвендтнер 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nyiregyhaza: Неил Оберлеитнер — Джереми Гшвендтнер . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nyiregyhaza
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джереми Гшвендтнер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Неил Оберлеитнер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Неил Оберлеитнер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Джереми Гшвендтнер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Неил Оберлеитнер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Неил Оберлеитнер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Неил Оберлеитнер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Джереми Гшвендтнер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Джереми Гшвендтнер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Неил Оберлеитнер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Джереми Гшвендтнер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Неил Оберлеитнер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Неил Оберлеитнер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Неил Оберлеитнер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Джереми Гшвендтнер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Неил Оберлеитнер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Джереми Гшвендтнер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Неил Оберлеитнер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Джереми Гшвендтнер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Неил Оберлеитнер - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
5
2
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
82%
52%
Реализация брейк - пойнтов
44%
100%
