17.06.2025
Смотреть онлайн Tymur Bieldiugin - Адриэн Беррут 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Клостерс: Tymur Bieldiugin — Адриэн Беррут . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Клостерс
Завершен
(6:4, 3:6, 6:3)
2 : 1
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Адриэн Беррут - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Tymur Bieldiugin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Tymur Bieldiugin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Tymur Bieldiugin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Адриэн Беррут - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Tymur Bieldiugin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Адриэн Беррут - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Tymur Bieldiugin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Адриэн Беррут - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Tymur Bieldiugin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Адриэн Беррут - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Адриэн Беррут - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Адриэн Беррут - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Tymur Bieldiugin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Tymur Bieldiugin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Адриэн Беррут - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Адриэн Беррут - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Tymur Bieldiugin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Адриэн Беррут - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Tymur Bieldiugin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Tymur Bieldiugin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Адриэн Беррут - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Tymur Bieldiugin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Адриэн Беррут - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Tymur Bieldiugin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Tymur Bieldiugin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Адриэн Беррут - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Tymur Bieldiugin - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
8
Двойные ошибки
3
7
Выигрыш первой подачи
58%
62%
Реализация брейк - пойнтов
45%
40%
