18.06.2025

Смотреть онлайн Микель Де Бое - Карл Полинг 18.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Duffel: Микель Де БоеКарл Полинг . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Duffel
Микель Де Бое
Завершен
(7:5, 6:3)
2 : 0
18 июня 2025
Карл Полинг
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Микель Де Бое - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Карл Полинг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Микель Де Бое - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Карл Полинг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Микель Де Бое - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Микель Де Бое - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Микель Де Бое - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Карл Полинг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Карл Полинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Карл Полинг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Микель Де Бое - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Микель Де Бое - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Микель Де Бое - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Карл Полинг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Микель Де Бое - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Микель Де Бое - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Микель Де Бое - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Карл Полинг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Карл Полинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Микель Де Бое - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Микель Де Бое - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
5
2
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
68%
59%
Реализация брейк - пойнтов
80%
50%
