Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Luzhou: Pengyu Lu — Же Ли . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Же Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Pengyu Lu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Же Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Pengyu Lu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Же Ли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Же Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Же Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Pengyu Lu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Же Ли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Же Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Же Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Pengyu Lu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Же Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Pengyu Lu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Pengyu Lu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Pengyu Lu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Же Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Же Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Же Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
7
7
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
63%
89%
Реализация брейк - пойнтов
100%
25%
