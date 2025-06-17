17.06.2025
Смотреть онлайн Наги Ханатани - Верена Мелисс 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Klosters: Наги Ханатани — Верена Мелисс . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Klosters
Завершен
(2:6, 6:2, 4:6)
1 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Верена Мелисс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Верена Мелисс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Верена Мелисс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Верена Мелисс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Наги Ханатани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Наги Ханатани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Верена Мелисс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Верена Мелисс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Наги Ханатани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Наги Ханатани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Наги Ханатани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Верена Мелисс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Верена Мелисс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Наги Ханатани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Наги Ханатани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Наги Ханатани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Верена Мелисс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Наги Ханатани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Наги Ханатани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Наги Ханатани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Верена Мелисс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Верена Мелисс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Верена Мелисс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Наги Ханатани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Верена Мелисс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Верена Мелисс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
6
4
Выигрыш первой подачи
52%
58%
Реализация брейк - пойнтов
36%
43%
Комментарии к матчу