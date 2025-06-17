17.06.2025
Смотреть онлайн Катарина Хобгарски - Лара Смейкал 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Klosters: Катарина Хобгарски — Лара Смейкал . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Klosters
Завершен
(6:1, 6:1)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Катарина Хобгарски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Катарина Хобгарски - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Катарина Хобгарски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Катарина Хобгарски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Лара Смейкал - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Катарина Хобгарски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Катарина Хобгарски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Катарина Хобгарски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Катарина Хобгарски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Катарина Хобгарски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Катарина Хобгарски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Катарина Хобгарски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Лара Смейкал - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Катарина Хобгарски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
80%
56%
Реализация брейк - пойнтов
42%
0%
Комментарии к матчу