17.06.2025
Смотреть онлайн Анна Лена Эбстер - Лиза Пигато 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Klosters: Анна Лена Эбстер — Лиза Пигато . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Klosters
Завершен
(1:6, 0:6)
(1:6, 0:6)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лиза Пигато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Лиза Пигато - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Лиза Пигато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Лиза Пигато - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Anna-Lena Ebster - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Лиза Пигато - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Лиза Пигато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Лиза Пигато - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Лиза Пигато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Лиза Пигато - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Лиза Пигато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Лиза Пигато - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Лиза Пигато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
39%
83%
Реализация брейк - пойнтов
0%
75%
Комментарии к матчу