18.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Klosters: Анина Ланц — Лаура Маир . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Klosters
Завершен
(1:6, 2:6)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лаура Маир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Лаура Маир - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Анина Ланц - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Лаура Маир - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Лаура Маир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Лаура Маир - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Лаура Маир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Лаура Маир - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Лаура Маир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Лаура Маир - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Лаура Маир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Анина Ланц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Анина Ланц - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Лаура Маир - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Лаура Маир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
8
5
Выигрыш первой подачи
56%
86%
Реализация брейк - пойнтов
100%
36%
Комментарии к матчу