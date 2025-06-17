17.06.2025
Смотреть онлайн Аарон Фанк - Амори Рейнел 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Saarlouis: Аарон Фанк — Амори Рейнел . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Saarlouis
Завершен
(6:7, 4:6)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Амори Рейнел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Аарон Фанк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Амори Рейнел - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Амори Рейнел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Аарон Фанк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Аарон Фанк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Амори Рейнел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Аарон Фанк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Аарон Фанк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Амори Рейнел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Амори Рейнел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Аарон Фанк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Аарон Фанк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Амори Рейнел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Аарон Фанк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Амори Рейнел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Аарон Фанк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Амори Рейнел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Амори Рейнел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Аарон Фанк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Амори Рейнел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Амори Рейнел - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
68%
67%
Реализация брейк - пойнтов
60%
50%
