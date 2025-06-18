Фрибет 15000₽
18.06.2025

Смотреть онлайн Томас Дешам - Серхио Кальехон Эрнандо 18.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Mungia-Laukariz: Томас ДешамСерхио Кальехон Эрнандо . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Mungia-Laukariz
Томас Дешам
Завершен
(3:6, 6:3, 6:2)
2 : 1
18 июня 2025
Серхио Кальехон Эрнандо
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Серхио Кальехон Эрнандо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Томас Дешам - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Серхио Кальехон Эрнандо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Томас Дешам - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Серхио Кальехон Эрнандо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Томас Дешам - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Серхио Кальехон Эрнандо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Серхио Кальехон Эрнандо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Серхио Кальехон Эрнандо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Томас Дешам - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Серхио Кальехон Эрнандо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Томас Дешам - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Томас Дешам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Томас Дешам - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Серхио Кальехон Эрнандо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Томас Дешам - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Серхио Кальехон Эрнандо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Томас Дешам - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Серхио Кальехон Эрнандо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Томас Дешам - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Томас Дешам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Томас Дешам - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Серхио Кальехон Эрнандо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Томас Дешам - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Томас Дешам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Томас Дешам - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
6
1
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
78%
63%
Реализация брейк - пойнтов
15%
33%
Комментарии к матчу
