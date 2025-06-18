18.06.2025
Смотреть онлайн Ignacio Parisca - Алехандро Хуан Мано 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Mungia-Laukariz: Ignacio Parisca — Алехандро Хуан Мано . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Mungia-Laukariz
Завершен
(6:4, 6:7, 6:3)
2 : 1
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алехандро Хуан Мано - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Ignacio Parisca - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Ignacio Parisca - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Ignacio Parisca - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Ignacio Parisca - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Алехандро Хуан Мано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Алехандро Хуан Мано - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Алехандро Хуан Мано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Ignacio Parisca - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Ignacio Parisca - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Алехандро Хуан Мано - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Ignacio Parisca - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Алехандро Хуан Мано - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Ignacio Parisca - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Ignacio Parisca - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Алехандро Хуан Мано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Алехандро Хуан Мано - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Ignacio Parisca - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Алехандро Хуан Мано - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Ignacio Parisca - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Ignacio Parisca - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Алехандро Хуан Мано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Ignacio Parisca - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Алехандро Хуан Мано - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Ignacio Parisca - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Алехандро Хуан Мано - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Ignacio Parisca - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Алехандро Хуан Мано - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Ignacio Parisca - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Ignacio Parisca - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 32 - Ignacio Parisca - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
75%
52%
Реализация брейк - пойнтов
30%
57%
