18.06.2025
Смотреть онлайн Лукас Хеллиум Лиллеенген - Гуэльфо Бальдовинетти 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Клостерс: Лукас Хеллиум Лиллеенген — Гуэльфо Бальдовинетти . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Клостерс
Завершен
(7:5, 4:1)
(7:5, 4:1)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лукас Хеллиум Лиллеенген - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Гуэльфо Бальдовинетти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Лукас Хеллиум Лиллеенген - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Лукас Хеллиум Лиллеенген - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Лукас Хеллиум Лиллеенген - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Гуэльфо Бальдовинетти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Лукас Хеллиум Лиллеенген - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Гуэльфо Бальдовинетти - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Гуэльфо Бальдовинетти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Гуэльфо Бальдовинетти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Лукас Хеллиум Лиллеенген - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Лукас Хеллиум Лиллеенген - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Лукас Хеллиум Лиллеенген - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Гуэльфо Бальдовинетти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Лукас Хеллиум Лиллеенген - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Лукас Хеллиум Лиллеенген - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Лукас Хеллиум Лиллеенген - взял свою подачу со счетом 40-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
70%
56%
Реализация брейк - пойнтов
75%
50%
Комментарии к матчу