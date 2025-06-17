Текстовая трансляция

Гейм 1 - Макс Вестпаль - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Сандро Копп - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 3 - Макс Вестпаль - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Сандро Копп - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Макс Вестпаль - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 6 - Сандро Копп - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Макс Вестпаль - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Сандро Копп - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Макс Вестпаль - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Сандро Копп - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Макс Вестпаль - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Сандро Копп - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Сандро Копп - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - Макс Вестпаль - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 16 - Сандро Копп - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 17 - Макс Вестпаль - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 18 - Макс Вестпаль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 19 - Макс Вестпаль - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 20 - Сандро Копп - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 21 - Макс Вестпаль - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 22 - Сандро Копп - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 23 - Макс Вестпаль - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 24 - Сандро Копп - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 25 - Макс Вестпаль - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 26 - Сандро Копп - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 27 - Сандро Копп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 28 - Сандро Копп - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 29 - Сандро Копп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40