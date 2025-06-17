Фрибет 15000₽
17.06.2025

Смотреть онлайн Макс Вестпаль - Сандро Копп 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Клостерс: Макс ВестпальСандро Копп . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .

МСК
ITF M25 Клостерс
Макс Вестпаль
Завершен
(6:7, 6:4, 1:6)
1 : 2
17 июня 2025
Сандро Копп
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Макс Вестпаль - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Сандро Копп - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Макс Вестпаль - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Сандро Копп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Макс Вестпаль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Сандро Копп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Макс Вестпаль - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Сандро Копп - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Макс Вестпаль - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Сандро Копп - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Макс Вестпаль - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Сандро Копп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Сандро Копп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Макс Вестпаль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Сандро Копп - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Макс Вестпаль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Макс Вестпаль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Макс Вестпаль - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Сандро Копп - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Макс Вестпаль - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Сандро Копп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Макс Вестпаль - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Сандро Копп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Макс Вестпаль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Сандро Копп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Сандро Копп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Сандро Копп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Сандро Копп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 30 - Сандро Копп - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
3
4
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
71%
75%
Реализация брейк - пойнтов
100%
29%
Комментарии к матчу
