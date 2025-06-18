18.06.2025
Смотреть онлайн Джанлука Таннер - Тим Хандел 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Клостерс: Джанлука Таннер — Тим Хандел . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Клостерс
Завершен
(4:6, 6:4, 3:6)
(4:6, 6:4, 3:6)
1 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джанлука Таннер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Тим Хандел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Джанлука Таннер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Тим Хандел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Тим Хандел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Тим Хандел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Джанлука Таннер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Тим Хандел - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Джанлука Таннер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Тим Хандел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Джанлука Таннер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Джанлука Таннер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Джанлука Таннер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Тим Хандел - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Джанлука Таннер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Тим Хандел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Тим Хандел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Тим Хандел - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Джанлука Таннер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Джанлука Таннер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Тим Хандел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Тим Хандел - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Джанлука Таннер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Тим Хандел - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Тим Хандел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 26 - Тим Хандел - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Джанлука Таннер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Джанлука Таннер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 29 - Тим Хандел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
4
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
65%
67%
Реализация брейк - пойнтов
60%
56%
Комментарии к матчу