18.06.2025
Смотреть онлайн Корентин Денолли - Танги Геньер 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Клостерс: Корентин Денолли — Танги Геньер . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Клостерс
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Танги Геньер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Корентин Денолли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Танги Геньер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Корентин Денолли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Корентин Денолли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Корентин Денолли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Танги Геньер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Корентин Денолли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Танги Геньер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Корентин Денолли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Танги Геньер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Танги Геньер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Корентин Денолли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Корентин Денолли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Танги Геньер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Корентин Денолли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Корентин Денолли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Корентин Денолли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Танги Геньер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Корентин Денолли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
5
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
78%
61%
Реализация брейк - пойнтов
100%
25%
