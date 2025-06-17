17.06.2025
Смотреть онлайн Defne Aydemir - Дога Туркмен 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kayseri: Defne Aydemir — Дога Туркмен . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kayseri
Завершен
(1:6, 3:6)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дога Туркмен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Дога Туркмен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Дога Туркмен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Defne Aydemir - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Дога Туркмен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Дога Туркмен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Дога Туркмен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Дога Туркмен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Дога Туркмен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Defne Aydemir - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Дога Туркмен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Дога Туркмен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Defne Aydemir - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Дога Туркмен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Defne Aydemir - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Дога Туркмен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
12
3
Выигрыш первой подачи
52%
58%
Реализация брейк - пойнтов
18%
55%
