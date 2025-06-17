17.06.2025
Смотреть онлайн Elysa Axinie - Дайана Де Симоне 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kayseri: Elysa Axinie — Дайана Де Симоне . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kayseri
Завершен
(2:6, 0:6)
(2:6, 0:6)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дайана Де Симоне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Дайана Де Симоне - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Дайана Де Симоне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Дайана Де Симоне - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Elysa Axinie - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Elysa Axinie - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Дайана Де Симоне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Дайана Де Симоне - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Дайана Де Симоне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Дайана Де Симоне - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Дайана Де Симоне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Дайана Де Симоне - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Дайана Де Симоне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Дайана Де Симоне - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
6
2
Выигрыш первой подачи
33%
73%
Реализация брейк - пойнтов
100%
50%
Комментарии к матчу