17.06.2025
Смотреть онлайн Мария Тома - Селия Ракки 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kayseri: Мария Тома — Селия Ракки . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kayseri
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мария Тома - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Мария Тома - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Селия Ракки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Селия Ракки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Мария Тома - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Селия Ракки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Мария Тома - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Мария Тома - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Селия Ракки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Мария Тома - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Селия Ракки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Селия Ракки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Селия Ракки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Мария Тома - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Мария Тома - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Мария Тома - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Мария Тома - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Селия Ракки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Мария Тома - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Мария Тома - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
50%
55%
Реализация брейк - пойнтов
75%
57%
Комментарии к матчу