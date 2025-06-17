17.06.2025
Смотреть онлайн Беатрис Станьо - Джамиля Снеллс 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kayseri: Беатрис Станьо — Джамиля Снеллс . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kayseri
Завершен
(6:3, 4:6, 4:6)
1 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джамиля Снеллс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Беатрис Станьо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Джамиля Снеллс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Беатрис Станьо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Беатрис Станьо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Беатрис Станьо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Джамиля Снеллс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Беатрис Станьо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Беатрис Станьо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Джамиля Снеллс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Беатрис Станьо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Джамиля Снеллс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Джамиля Снеллс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Беатрис Станьо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Беатрис Станьо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Джамиля Снеллс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Беатрис Станьо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Джамиля Снеллс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Джамиля Снеллс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Джамиля Снеллс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Беатрис Станьо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Беатрис Станьо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Джамиля Снеллс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Джамиля Снеллс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Джамиля Снеллс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Беатрис Станьо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Беатрис Станьо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Джамиля Снеллс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Джамиля Снеллс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
50%
65%
Реализация брейк - пойнтов
50%
47%
Комментарии к матчу