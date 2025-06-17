17.06.2025
Смотреть онлайн Ирем Курт - Стефана Лазар 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kayseri: Ирем Курт — Стефана Лазар . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kayseri
Завершен
(6:1, 5:2)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ирем Курт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Ирем Курт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Ирем Курт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Ирем Курт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Ирем Курт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Стефана Лазар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Ирем Курт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Ирем Курт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Ирем Курт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Стефана Лазар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Ирем Курт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Стефана Лазар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Ирем Курт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Ирем Курт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Ирем Курт - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
7
Выигрыш первой подачи
78%
57%
Реализация брейк - пойнтов
36%
0%
Комментарии к матчу