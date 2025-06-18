18.06.2025
Смотреть онлайн Эмма Оттавия Джирардато - Diana Yakovleva 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kayseri: Эмма Оттавия Джирардато — Diana Yakovleva . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kayseri
Завершен
(6:4, 7:5)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эмма Оттавия Джирардато - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Diana Yakovleva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Эмма Оттавия Джирардато - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Diana Yakovleva - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Diana Yakovleva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Эмма Оттавия Джирардато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Diana Yakovleva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Эмма Оттавия Джирардато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Эмма Оттавия Джирардато - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Эмма Оттавия Джирардато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Diana Yakovleva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Diana Yakovleva - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Эмма Оттавия Джирардато - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Эмма Оттавия Джирардато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Эмма Оттавия Джирардато - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Diana Yakovleva - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Эмма Оттавия Джирардато - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Diana Yakovleva - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Эмма Оттавия Джирардато - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Diana Yakovleva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Эмма Оттавия Джирардато - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Эмма Оттавия Джирардато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
13
3
Выигрыш первой подачи
65%
58%
Реализация брейк - пойнтов
83%
30%
Комментарии к матчу