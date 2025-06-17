17.06.2025
Смотреть онлайн Adelina Lachinova - Елена Грекул 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kayseri: Adelina Lachinova — Елена Грекул . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kayseri
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Adelina Lachinova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Adelina Lachinova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Adelina Lachinova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Adelina Lachinova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Adelina Lachinova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Елена Грекул - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Елена Грекул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Елена Грекул - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Елена Грекул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Adelina Lachinova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Елена Грекул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Елена Грекул - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Adelina Lachinova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Adelina Lachinova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Adelina Lachinova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Елена Грекул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Adelina Lachinova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Adelina Lachinova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Елена Грекул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Adelina Lachinova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
4
5
Выигрыш первой подачи
51%
49%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
Комментарии к матчу