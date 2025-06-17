17.06.2025
Смотреть онлайн Айлин Есина Самарджич - Lucrezia Musetti 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kayseri: Айлин Есина Самарджич — Lucrezia Musetti . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kayseri
Завершен
(6:2, 6:4)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Айлин Есина Самарджич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Айлин Есина Самарджич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Айлин Есина Самарджич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Айлин Есина Самарджич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Lucrezia Musetti - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Lucrezia Musetti - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Айлин Есина Самарджич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Айлин Есина Самарджич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Lucrezia Musetti - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Айлин Есина Самарджич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Айлин Есина Самарджич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Lucrezia Musetti - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Lucrezia Musetti - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Айлин Есина Самарджич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Айлин Есина Самарджич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Айлин Есина Самарджич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Lucrezia Musetti - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Айлин Есина Самарджич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
6
Выигрыш первой подачи
69%
48%
Реализация брейк - пойнтов
64%
67%
