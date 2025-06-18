18.06.2025
Смотреть онлайн Мин Лиу - Мария Оливер Санчес 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kayseri: Мин Лиу — Мария Оливер Санчес . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kayseri
Завершен
(3:6, 4:6)
(3:6, 4:6)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мария Оливер Санчес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Мин Лиу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Мария Оливер Санчес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Мария Оливер Санчес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Мария Оливер Санчес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Мин Лиу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Мин Лиу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Мария Оливер Санчес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Мария Оливер Санчес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Мария Оливер Санчес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Мария Оливер Санчес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Мария Оливер Санчес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Мин Лиу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Мария Оливер Санчес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Мария Оливер Санчес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Мин Лиу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Мин Лиу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Мин Лиу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Мария Оливер Санчес - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
7
5
Выигрыш первой подачи
59%
64%
Реализация брейк - пойнтов
75%
50%
Комментарии к матчу