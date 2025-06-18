18.06.2025
Смотреть онлайн Катарина Кузьмова - Anna Sedysheva 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kayseri: Катарина Кузьмова — Anna Sedysheva . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kayseri
Завершен
(6:4, 6:1)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Anna Sedysheva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Катарина Кузьмова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Anna Sedysheva - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Катарина Кузьмова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Катарина Кузьмова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Anna Sedysheva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Катарина Кузьмова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Катарина Кузьмова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Anna Sedysheva - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Катарина Кузьмова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Anna Sedysheva - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Катарина Кузьмова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Катарина Кузьмова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Катарина Кузьмова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Катарина Кузьмова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Катарина Кузьмова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Катарина Кузьмова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
6
0
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
89%
54%
Реализация брейк - пойнтов
50%
10%
Комментарии к матчу